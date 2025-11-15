Леброн может дебютировать в своём 23-м сезоне НБА уже на следующей неделе — инсайдер

40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, может дебютировать в своём 23-м сезоне в НБА уже на следующей неделе, приняв участие в матче с клубом «Юта Джаз». Об этом информирует инсайдер ESPN Дейв Макменамин в своей колонке для портала.

Согласно имеющейся информации, Леброн полностью отработал тренировку с фарм-командой «озёрников» и должен присоединиться к основной команде после их возвращения с выездного турне.

Впервые в карьере Джеймс пропустил старт регулярного чемпионата из-за воспаления правого седалищного нерва.

В прошлом сезоне Леброн в среднем за игру набирал 24,4 очка, 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора, проведя на площадке 70 матчей регулярного чемпионата.