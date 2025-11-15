Скидки
Баскетбол

Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с МБА-МАИ

Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с МБА-МАИ
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (93:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 79
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 25, Квитковских - 18, Хантер - 15, Самойленко - 10, Ищенко - 9, Темиров - 7, Попов - 5, Коновалов - 4, Коско, Робертсон, Рябков
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 15, Платунов - 11, Зубков - 10, Барашков - 8, Трушкин - 7, Падиус - 3, Воронов - 2, Балашов - 2, Адайкин - 2, Савков, Комолов

«Нас какой-то злой рок преследует – каждый матч минус игрок. Сегодня и так в заявке было 11 человек, и в начале игры выбыл Робертсон. Но команда сплотилась, за что я ребят в раздевалке и поблагодарил.

Стиль МБА-МАИ – это агрессивная защита и быстрые переходы. Мы старались к этому подготовиться, хорошо начали, создали отрыв, но потом стали сбиваться на поспешные решения, что позволило сопернику вернуться. В перерыве именно об этом говорили, но в третьей четверти себя великолепно проявил Личутин. Мы пытались меняться, чтобы сбить ритм, но его индивидуальные действия остановить не смогли – за счёт этого сопернику удавалось ещё некоторое время держаться в игре. Но мы продолжали играть, биться – и победили. Поздравления команде за проявленный характер и командный дух.

Очень доволен сегодня нашей работой на подборе. В этом компоненте мы страдали в начале сезона, много над ним работали, и плоды этой работы, этого анализа начинают проявляться. В прошлой игре Ищенко собрал 10 подборов, сегодня – Квитковских и Темиров 10 и больше», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

