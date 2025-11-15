Скидки
Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Локомотивом-Кубань»

Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:93).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 79
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 25, Квитковских - 18, Хантер - 15, Самойленко - 10, Ищенко - 9, Темиров - 7, Попов - 5, Коновалов - 4, Коско, Робертсон, Рябков
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 15, Платунов - 11, Зубков - 10, Барашков - 8, Трушкин - 7, Падиус - 3, Воронов - 2, Балашов - 2, Адайкин - 2, Савков, Комолов

«Проиграли подбор, особенно на своём щите, и дали «Локомотиву» очень много возможностей набрать очки второго шанса. Плюс в концовке нам не хватило ротации. Пока были силы у тех, кто начинал матч, мы играли достойно. Но концовку провалили – и в защите, и в нападении. Хотелось бы, чтобы игроки были более стабильными и в каждой игре держали определённую планку, а не так, что кто-то выдаёт феерическую игру, а остальные не играют так, как мы от них ждём.

И всё же три четверти мы играли на равных с сильным соперником. Где-то не хватило физики, где-то удачи, где-то ротации. Будем надеяться, что по возвращении тех игроков, которых мы ждём, нам удастся наладить игру в концовках», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

