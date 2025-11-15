Карасёв высказался о поражении МБА-МАИ в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:93).

«Проиграли подбор, особенно на своём щите, и дали «Локомотиву» очень много возможностей набрать очки второго шанса. Плюс в концовке нам не хватило ротации. Пока были силы у тех, кто начинал матч, мы играли достойно. Но концовку провалили – и в защите, и в нападении. Хотелось бы, чтобы игроки были более стабильными и в каждой игре держали определённую планку, а не так, что кто-то выдаёт феерическую игру, а остальные не играют так, как мы от них ждём.

И всё же три четверти мы играли на равных с сильным соперником. Где-то не хватило физики, где-то удачи, где-то ротации. Будем надеяться, что по возвращении тех игроков, которых мы ждём, нам удастся наладить игру в концовках», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.