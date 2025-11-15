«Это наш максимум на сегодня». Тренер «Автодора» высказался о поражении в матче с «Пармой»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал выступление своих подопечных в матче с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился в пользу последнего со счётом 75:67.

«Поздравляю «Парму» с победой. Не хочу критиковать игроков. На протяжении большей части матча они демонстрировали жёсткость и бились, так что не могу жаловаться на это. В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день.

Я доволен тем, как мы боролись. Возможно, в определённый момент допустили несколько ненужных потерь, но они также связаны с нашими физическими кондициями и накопившейся усталостью. Нам необходимо найти дополнительную психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой ситуации. И я верю в то, что наш момент придёт. Нужно подождать и проявить терпение», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.