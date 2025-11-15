Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это наш максимум на сегодня». Тренер «Автодора» высказался о поражении в матче с «Пармой»

«Это наш максимум на сегодня». Тренер «Автодора» высказался о поражении в матче с «Пармой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал выступление своих подопечных в матче с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился в пользу последнего со счётом 75:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 75
Бетсити Парма
Пермский край
Автодор: Ньюмэн - 13, Эдвардс - 10, Клименко - 10, Хаджибегович - 9, Хэмилтон - 9, Мотовилов - 8, Пранаускис - 5, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Бетсити Парма: Свинин - 18, Адамс - 15, Фирсов - 13, Картер - 9, Сандерс - 7, Ильницкий - 6, Егоров - 3, Хопкинс - 2, Шашков - 2, Якушин, Захаров

«Поздравляю «Парму» с победой. Не хочу критиковать игроков. На протяжении большей части матча они демонстрировали жёсткость и бились, так что не могу жаловаться на это. В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день.

Я доволен тем, как мы боролись. Возможно, в определённый момент допустили несколько ненужных потерь, но они также связаны с нашими физическими кондициями и накопившейся усталостью. Нам необходимо найти дополнительную психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой ситуации. И я верю в то, что наш момент придёт. Нужно подождать и проявить терпение», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android