«Мы можем собой гордиться». Американский игрок «Локо» — о победе в матче с МБА-МАИ

31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о матче с МБА-МАИ, который состоялся сегодня, 15 ноября, и завершился со счётом 93:79 в пользу краснодарского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 79
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 25, Квитковских - 18, Хантер - 15, Самойленко - 10, Ищенко - 9, Темиров - 7, Попов - 5, Коновалов - 4, Коско, Робертсон, Рябков
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 15, Платунов - 11, Зубков - 10, Барашков - 8, Трушкин - 7, Падиус - 3, Воронов - 2, Балашов - 2, Адайкин - 2, Савков, Комолов

— Как оценишь результат?
— Я сегодня доволен не только победой, но и тем, как мы её добыли. Мы можем гордиться тем, что не опустили голову, не сдались, когда соперник несколько раз возвращался в игру.

— Ты играл с перевязанными пальцами. Что случилось?
— Ничего серьёзного. Это баскетбол, здесь приходится постоянно иметь дело с многочисленными мелкими повреждениями и выигрывать, не обращая на это внимания.

— Тебе сегодня пришлось вступить в игру довольно рано, потому что Илья Попов быстро получил два фола…
— Если я в команде, то готов играть столько, сколько будет нужно. Попов прекрасно сыграл в прошлый раз, принёс нам победу над «Пармой». И когда сегодня у него случились сложности с фолами, настал мой черёд выйти и взять игру на себя. Так в баскетболе происходит постоянно: иногда ты блистаешь, иногда игра не идёт. Но у тебя есть команда, и кто-то должен быть готов выйти вместо тебя, если что-то пошло не так.

— Как тебе сегодняшняя поддержка трибун?
— За «Локо» в Краснодаре всегда болеют здорово. Мне сегодня поначалу показалось, что людей немного, но, когда мы забросили пару хороших мячей, трибуны принялись шуметь очень громко. И когда ты слышишь такую поддержку, тебе хочется устроить шоу, сделать так, чтобы у зрителей появилась счастливая улыбка. Поэтому я очень рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков не только победой, но и красивой игрой, — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Дабл-дабл Квитковских помог «Локомотиву-Кубань» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге
