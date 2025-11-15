«Мы можем собой гордиться». Американский игрок «Локо» — о победе в матче с МБА-МАИ

31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о матче с МБА-МАИ, который состоялся сегодня, 15 ноября, и завершился со счётом 93:79 в пользу краснодарского клуба.

— Как оценишь результат?

— Я сегодня доволен не только победой, но и тем, как мы её добыли. Мы можем гордиться тем, что не опустили голову, не сдались, когда соперник несколько раз возвращался в игру.

— Ты играл с перевязанными пальцами. Что случилось?

— Ничего серьёзного. Это баскетбол, здесь приходится постоянно иметь дело с многочисленными мелкими повреждениями и выигрывать, не обращая на это внимания.

— Тебе сегодня пришлось вступить в игру довольно рано, потому что Илья Попов быстро получил два фола…

— Если я в команде, то готов играть столько, сколько будет нужно. Попов прекрасно сыграл в прошлый раз, принёс нам победу над «Пармой». И когда сегодня у него случились сложности с фолами, настал мой черёд выйти и взять игру на себя. Так в баскетболе происходит постоянно: иногда ты блистаешь, иногда игра не идёт. Но у тебя есть команда, и кто-то должен быть готов выйти вместо тебя, если что-то пошло не так.

— Как тебе сегодняшняя поддержка трибун?

— За «Локо» в Краснодаре всегда болеют здорово. Мне сегодня поначалу показалось, что людей немного, но, когда мы забросили пару хороших мячей, трибуны принялись шуметь очень громко. И когда ты слышишь такую поддержку, тебе хочется устроить шоу, сделать так, чтобы у зрителей появилась счастливая улыбка. Поэтому я очень рад, что мы смогли порадовать наших болельщиков не только победой, но и красивой игрой, — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.