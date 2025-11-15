«Намеренно набрали не так много очков». Главный тренер «Пармы» — о победе над «Автодором»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором» (75:67).

«Поздравляю ребят, всю организацию, клуб, болельщиков! Думаю, для нас очень важно вернуться на победный путь после двух поражений последним владением и проигрыша в Краснодаре. Ребята объединились, сделали работу над ошибками. Сегодня мы в разы лучше защищались. Наша задача заключалась в том, чтобы остановить снайперов «Автодора» Ньюмэна и Эдвардса. Мы проанализировали последние матчи саратовцев, которые на равных все 40 минут боролись с ЦСКА и уступили «Пари НН» в двух овертаймах. Мы сделали выводы и сегодня действовали солидно. Плюс у нас вернулись в ротацию Хопкинс и Картер, сделав нас мощнее под кольцом.

Вся команда двигала мяч в нападении, играла умно, хорошо защищалась, ребята помогали друг другу. Мы набрали не так много очков, потому что намеренно играли так. «Автодор» очень хорошо бежит, мы старались минимизировать их лёгкие очки в быстрых прорывах и заставить волжан атаковать позиционно. Считаю, сегодня нам это удалось», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.