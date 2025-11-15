Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Намеренно набрали не так много очков». Главный тренер «Пармы» — о победе над «Автодором»

«Намеренно набрали не так много очков». Главный тренер «Пармы» — о победе над «Автодором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором» (75:67).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 75
Бетсити Парма
Пермский край
Автодор: Ньюмэн - 13, Эдвардс - 10, Клименко - 10, Хаджибегович - 9, Хэмилтон - 9, Мотовилов - 8, Пранаускис - 5, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Бетсити Парма: Свинин - 18, Адамс - 15, Фирсов - 13, Картер - 9, Сандерс - 7, Ильницкий - 6, Егоров - 3, Хопкинс - 2, Шашков - 2, Якушин, Захаров

«Поздравляю ребят, всю организацию, клуб, болельщиков! Думаю, для нас очень важно вернуться на победный путь после двух поражений последним владением и проигрыша в Краснодаре. Ребята объединились, сделали работу над ошибками. Сегодня мы в разы лучше защищались. Наша задача заключалась в том, чтобы остановить снайперов «Автодора» Ньюмэна и Эдвардса. Мы проанализировали последние матчи саратовцев, которые на равных все 40 минут боролись с ЦСКА и уступили «Пари НН» в двух овертаймах. Мы сделали выводы и сегодня действовали солидно. Плюс у нас вернулись в ротацию Хопкинс и Картер, сделав нас мощнее под кольцом.

Вся команда двигала мяч в нападении, играла умно, хорошо защищалась, ребята помогали друг другу. Мы набрали не так много очков, потому что намеренно играли так. «Автодор» очень хорошо бежит, мы старались минимизировать их лёгкие очки в быстрых прорывах и заставить волжан атаковать позиционно. Считаю, сегодня нам это удалось», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android