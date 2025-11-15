Американский защитник «Пармы» сообщил об оскорблениях со стороны фанатов в соцсетях

Американский защитник «Бетсити Пармы» Виктор Сандерс рассказал об оскорблениях со стороны фанатов пермской команды.

«Я знаю, что сыграл как дерьмо, но для вас, кто пишет мне, что я должен убить себя на глазах своих детей, это уже слишком, даже после победы. Фанаты «Пармы» в том числе. Это просто сумасшествие. Я разочарован», — написал Виктор Сандерс в социальной сети.

Напомним, ранее «Бетсити Парма» обыграла «Автодор» на выезде — 75:67. Сандерс в этом матче набрал семь очков, совершил шесть подборов и отдал пять результативных передач. Пермяки располагаются на пятой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги.