Энтони Эдвардс: не считаю себя суперзвездой и не думаю, что нахожусь в центре внимания

24-летний атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс рассказал, что не ощущает давления общественности и не чувствует себя суперзвездой.

«Не думаю, что это вообще давление. Не думаю, что нахожусь в центре внимания. Не считаю себя суперзвездой. Возможно, для некоторых людей я таковым являюсь. Но не для себя. Так что не испытываю никакого давления. В лиге для этого есть другие ребята», — приводит слова Эдвардса аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

