Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Пеликанс»

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Пеликанс»
Американский тренер Джеймс Боррего станет исполняющим обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее с этого поста был уволен Уилли Грин.

«Нью-Орлеан Пеликанс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе лишь две победы в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

Грин работал в «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2021 года, для него эта команда стала первым опытом работы главным тренером. Ранее он работал на позиции ассистента главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Вместе с «Уорриорз» он дважды становился чемпионом НБА.

«Нью-Орлеан» — главный неудачник в НБА прямо сейчас. Их будущее — пустота
