Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Пеликанс»

Американский тренер Джеймс Боррего станет исполняющим обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее с этого поста был уволен Уилли Грин.

«Нью-Орлеан Пеликанс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе лишь две победы в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

Грин работал в «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2021 года, для него эта команда стала первым опытом работы главным тренером. Ранее он работал на позиции ассистента главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Вместе с «Уорриорз» он дважды становился чемпионом НБА.