Экс-игрок «Нетс» назвал актуальную проблему «Бруклина» с Егором Дёминым

Бывший игрок «Нью-Джерси Нетс» Кенни Андерсон высказался о текущем составе «Бруклина», отметив отсутствие достаточного количества опытных спортсменов в команде. Напомним, за «Нетс» выступает россиянин Егор Дёмин.

«Тех возрастных, зрелых ветеранов, которых я хотел бы видеть, у «Бруклин Нетс», в команде сейчас нет. У них нет таких ветеранов. Так что клубу потребуется время. Точка. Это хорошо, очень хорошо — когда тебя бросают в огонь. Но, повторю ещё раз, я не вижу много ветеранов-лидеров, которые скажут: «Эй, вот так это делается». У них этого нет. Просто нет.

Поэтому новичков бросают в огонь. У команды есть какие-то ветераны, но эти ветераны сами не были в серьёзных игровых обстоятельствах. Сейчас они заняты тем, чтобы утвердиться, повысить статус и улучшить свою игру. Так что это просто… просто… просто не лучший набор игроков. Но со временем всё станет лучше. Станет лучше, но нужно терпение. Нужно работать невероятно усердно», — сказал Андерсон на странице портала NetsKingdom в социальных сетях.

