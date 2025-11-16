Скидки
Экс-игрок «Нетс» назвал главную задачу, которую должен решить «Бруклин»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кенни Андерсон выразил уверенность, что ключ к успеху для «Бруклин Нетс» — подписание опытных спортсменов.

«Главная задача — привезти двух-трёх ветеранов. Раньше они были — Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрант. Но всё разрушилось, и теперь они начинают всё сначала», — сказал Андерсон на странице портала NetsKingdom в социальных сетях.

В настоящий момент «Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции, имея в активе одну победу при 11 поражениях.

Отметим, что Андерсон — бывший игрок «Нью-Джерси Нетс» (нынешний «Бруклин Нетс»).

