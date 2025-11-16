Джош Гидди на своём примере высказался о сложностях новичков в НБА

Защитник и один из лидеров «Чикаго Буллз» Джош Гидди поделился мнением об адаптации молодых баскетболистов к уровню физики в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда приходишь в лигу новичком, то не хочется так сильно толкаться, потому что не привык к этому. Я всю жизнь играл против ровесников и не сразу понимал, как использовать своё тело и габариты. Но с возрастом становишься сильнее, проводишь межсезонья в тренажёрном зале, набираешь опыт — и начинаешь понимать, как применять свою физику.

Часто игроки, которые меня держат, ниже и легче. Более габаритные баскетболисты должны использовать это преимущество», — сказал Гидди на канале The Young Man and The Three в YouTube.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА: