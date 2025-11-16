Скидки
«Это не то, что делают молодые». Легенда НБА Винс Картер высказался о Егоре Дёмине

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Винс Картер рассказал о работе с молодыми игроками «Бруклин Нетс» и выделил россиянина Егора Дёмина. Недавно Картер выступил в качестве амбассадора «Бруклина» во время турне команды в Китае.

«Я был польщён. Джо Цай [владелец «Бруклина»] позвонил и пригласил поехать с командой, поддержать игроков, познакомиться с важными людьми. Я встретил Джеки Чана, увидел Яо — это было круто. Но главное — просто провести время с парнями. У меня накопилось много знаний за 22 года, и я был рад поделиться ими», — сказал Картер в эфире YESNetwork.

По словам Винса, тренерский штаб позволил ему участвовать в предматчевых занятиях, что дало возможность работать с игроками напрямую:

«Одно дело — сидеть на стуле и говорить. Но мне дали возможность выйти на площадку, чтобы поделиться своим видением. Я не хочу держать всё это в себе — хочу передавать дальше».

Отдельно Картер отметил российского разыгрывающего. «Расскажу о Егоре. Мы сидели, разговаривали за ужином, и я наблюдал, как он себя ведёт. Молодые обычно теряются, но он ходил с блокнотом и ручкой, записывая разговоры — хоть с Адамом Сильвером, хоть с кем угодно. Это не то, что делают молодые. Они либо пытаются всё удержать в голове, либо просто забывают. А он ценит каждую возможность», — подчеркнул Картер.

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

