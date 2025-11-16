Егор Дёмин отреагировал на матч НХЛ с участием Александра Овечкина
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором участвует капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Приятно видеть неимоверное количество джерси №8 на трибунах, само собой нашей российской легенды хоккея и спорта в целом — Александра Овечкина», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.
На данный момент счёт встречи составляет 2:0 в пользу «Нью-Джерси». Следует отметить, что «Вашингтон» занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, а команда Дёмина в НБА — «Нетс» — располагается на 13-й позиции в Восточной конференции.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp) 0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46 1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00 2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29
Комментарии
