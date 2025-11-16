Егор Дёмин отреагировал на матч НХЛ с участием Александра Овечкина

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором участвует капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Приятно видеть неимоверное количество джерси №8 на трибунах, само собой нашей российской легенды хоккея и спорта в целом — Александра Овечкина», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

На данный момент счёт встречи составляет 2:0 в пользу «Нью-Джерси». Следует отметить, что «Вашингтон» занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, а команда Дёмина в НБА — «Нетс» — располагается на 13-й позиции в Восточной конференции.