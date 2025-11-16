Скидки
Шарлотт Хорнетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 16 ноября 2025, счет 96:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» обыграла «Шарлотт» в НБА, у Гилджес-Александера 33 очка
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября мск на паркете «Спектрум-центра» (Шарлотт, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу с крупным счётом 109:96.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
96 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 15, Секстон - 13, Колкбреннер - 13, Диабате - 13, Манн - 10, Ривз - 9, Симпсон - 9, Нуппель - 8, Джеймс - 3, Коннотон - 3, Пламли
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 25, Митчелл - 14, Хартенштайн - 12, Уоллес - 10, Карлсон - 7, Дорт - 3, Джо - 3, Дженг - 2, Янгблад, Карузо, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (33 очка и семь результативных передач, а также четыре подбора). Лёгкий форвард хозяев Майлз Бриджес набрал 15 очков, сделал четыре ассиста, также на его счету пять подборов.

Для «Тандер» эта победа стала пятой подряд. «Хорнетс» проиграли пятый матч из последних шести.

Комментарии
