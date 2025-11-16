«Оклахома» обыграла «Шарлотт» в НБА, у Гилджес-Александера 33 очка

В ночь с 15 на 16 ноября мск на паркете «Спектрум-центра» (Шарлотт, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу с крупным счётом 109:96.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (33 очка и семь результативных передач, а также четыре подбора). Лёгкий форвард хозяев Майлз Бриджес набрал 15 очков, сделал четыре ассиста, также на его счету пять подборов.

Для «Тандер» эта победа стала пятой подряд. «Хорнетс» проиграли пятый матч из последних шести.