Сын Леброна Джеймса впервые в карьере начал матч НБА в качестве игрока стартовой пятёрки

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 63:34 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс, сын известного форварда Леброна Джеймса, вышел на площадку с первых минут матча. За проведённые четыре минуты он не набрал очков и промахнулся с единственной попытки. Бронни сейчас 21 год — и это его второй сезон в НБА.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat: