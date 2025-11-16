Скидки
Сын Леброна Джеймса впервые в карьере начал матч НБА в качестве игрока стартовой пятёрки

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 63:34 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
78 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Симс, Тёрнер, Трент-мл., Портис, Харрис, Роллинз, Коффи, Кузма, Сирис, Грин, Адетокунбо, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Смит, Дончич

Примечательно, что защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс, сын известного форварда Леброна Джеймса, вышел на площадку с первых минут матча. За проведённые четыре минуты он не набрал очков и промахнулся с единственной попытки. Бронни сейчас 21 год — и это его второй сезон в НБА.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

