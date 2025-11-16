«Лейкерс» разгромили в гостях «Милуоки». У Дончича 41 очко, у Адетокунбо дабл-дабл

В ночь с 15 на 16 ноября мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 119:95.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 41 очко, девять подборов и шесть результативных передач. У «Бакс» больше всех с дабл-даблом набрал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо — 32 очка, 10 подборов и пять ассистов.

Калифорнийцы выиграли третий матч из последних четырёх и занимают четвёртое место на Западе НБА, «Милуоки» опустился на седьмую строчку таблицы Востока.