Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 16 ноября 2025, счет 112:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

14 очков Николы Йокича помогли «Денверу» переиграть «Миннесоту»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 123:112.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 20, Рид - 17, Эдвардс - 14, Макдэниелс - 9, Конли - 5, Гобер - 4, Дивинченцо - 3, Диллингэм - 3, Кларк - 3, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Миллер
Денвер Наггетс: Хардуэй-младший - 20, Мюррэй - 17, Гордон - 16, Йокич - 14, Уотсон - 6, Браун - 4, Валанчюнас - 3, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — 20 очков, пять подборов и пять ассистов. Также 20 очков и на счету атакующего защитника «Денвера» Тима Хардуэя-младшего, который добавил к ним три подбора и одну результативную передачу.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 14 очков, собрал девять подборов и отдал восемь результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Вот и первое тренерское увольнение в НБА
Вот и первое тренерское увольнение в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android