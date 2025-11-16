14 очков Николы Йокича помогли «Денверу» переиграть «Миннесоту»

В ночь с 15 на 16 ноября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 123:112.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — 20 очков, пять подборов и пять ассистов. Также 20 очков и на счету атакующего защитника «Денвера» Тима Хардуэя-младшего, который добавил к ним три подбора и одну результативную передачу.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 14 очков, собрал девять подборов и отдал восемь результативных передач.