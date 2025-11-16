В ночь с 15 на 16 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 ноября:

«Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:100;

«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 111:129;

«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 96:109;

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 95:119;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:123.

