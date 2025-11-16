Скидки
Главная Баскетбол Новости

«С легендой мирового спорта и гордостью России». Егор Дёмин встретился с Овечкиным

«С легендой мирового спорта и гордостью России». Егор Дёмин встретился с Овечкиным
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал фотографии со своей встречи с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, которая состоялась после матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29     2:3 Немец – 65:00    

«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Александр Овечкин и Егор Дёмин

Александр Овечкин и Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Александр Овечкин и Егор Дёмин

Александр Овечкин и Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, что уже в ночь на 17 ноября сам Дёмин сыграет против «Вашингтон Уизардс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бруклин» на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции с одной победой при 11 поражениях.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
