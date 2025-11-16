«С легендой мирового спорта и гордостью России». Егор Дёмин встретился с Овечкиным

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал фотографии со своей встречи с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, которая состоялась после матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3 Б).

«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Александр Овечкин и Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Напомним, что уже в ночь на 17 ноября сам Дёмин сыграет против «Вашингтон Уизардс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бруклин» на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции с одной победой при 11 поражениях.