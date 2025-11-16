НБА заставила «Лейкерс» и другие клубы передать документы и вещи из-за расследования ФБР

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заставило «Лос-Анджелес Лейкерс» и часть других команд лиги передать документы и другое имущество в рамках расследования незаконных спортивных азартных игр, сообщили в The Athletiс.

В издании говорится, что информацию передало шесть различных источников внутри НБА.

Во второй половине октября вспыхнул громкий скандал — ФБР сообщило о задержании 34 человек по делу о коррупционном скандале. Среди фигурантов — главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс, который был отстранён клубом, и защитник «Майами» Терри Розир. Следствие утверждает, что речь идёт о двух параллельных схемах: незаконных ставках на спорт и манипуляциях в подпольных покерных играх. Операция охватила 11 штатов.