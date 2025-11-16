Скидки
Названо условие, при котором Энтони Дэвис может перейти в «Голден Стэйт»

Аналитик НБА и журналист Сэм Квинн объяснил, при каком условии 32-летний американский форвард Энтони Дэвис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за «Даллас Маверикс», может быть обменян в «Голден Стэйт Уорриорз».

По данным журналиста, Энтони присоединится к «воинам» в случае, если в сделку по обмену будут включены Жонатан Куминга и Дрэймонд Грин.

«Если они действительно хотят предоставить Карри наилучшие шансы на его пятое чемпионство, то Дэвис — это их выбор», — сказал Квинн в эфире CBS Sports.

Дэвис присоединился к «Далласу» 2 февраля 2025 года в результате громкого обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс», в результате которого Лука Дончич уехал в Калифорнию.

