Лука Дончич повторил редкое достижение Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Боба Макаду
Поделиться
26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», в матче с «Милуоки Бакс» (119:95) повторил редкое достижение легендарного Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Боба Макаду.
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Грин - 15, Трент-мл. - 13, Роллинз - 10, Портис - 8, Харрис - 6, Сирис - 4, Тёрнер - 3, Коффи - 3, Кузма - 1, Симс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 25, Эйтон - 20, Хэйс - 10, Кнехт - 9, Тьеро - 4, Ларэвиа - 4, Клебер - 3, Смит - 3, Вандербилт, Джеймс, Смарт
Лука стал четвёртым в истории североамериканской лиги игроком, который до достижения 27 лет смог набрать в 50 и более матчах по 40+ очков.
В матче с «Милуоки» у Луки 41 очко, девять подборов, шесть результативных передач, один перехват, два блок-шота и три потери. У «Бакс» больше всех с дабл-даблом набрал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо — 32 очка, 10 подборов и пять ассистов.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
14:45
-
13:42
-
12:49
-
11:21
-
10:22
-
09:07
-
09:00
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
07:00
-
06:34
-
06:30
-
05:19
-
05:15
-
05:03
-
00:57
-
00:56
- 15 ноября 2025
-
23:07
-
22:58
-
22:02
-
21:53
-
20:56
-
20:52
-
20:22
-
19:26
-
19:06
-
19:00
-
18:51
-
18:51
-
18:47
-
18:42
-
18:24
-
18:19
-
18:03