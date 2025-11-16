Лука Дончич повторил редкое достижение Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Боба Макаду

26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», в матче с «Милуоки Бакс» (119:95) повторил редкое достижение легендарного Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Боба Макаду.

Лука стал четвёртым в истории североамериканской лиги игроком, который до достижения 27 лет смог набрать в 50 и более матчах по 40+ очков.

В матче с «Милуоки» у Луки 41 очко, девять подборов, шесть результативных передач, один перехват, два блок-шота и три потери. У «Бакс» больше всех с дабл-даблом набрал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо — 32 очка, 10 подборов и пять ассистов.