Док Риверс раскритиковал правила НБА после 41 очка от Луки Дончича

Главный тренер команды НБА «Милуоки Бакс» Док Риверс раскритиковал правила лиги после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:119), где игрок «озёрников» Лука Дончич набрал 41 очко (18/20 со штрафной линии).

«Лука хорош. Мы можем объяснять это как угодно, но Лука — хорош. Я всё ещё не согласен с решением по челленджу. Я не думаю, что игроку должно быть позволено выбрасывать ногу вперёд при броске. По-моему, контакт произошёл из-за того, что Лука выставил ногу. Если вы не можете оспорить бросок, а он говорит, что это его естественное движение — выбрасывать ногу, то я не понимаю, как вообще кого-то защищать. С такими правилами я бы сам набирал по восемь очков за игру. Даже по 10», — сказал Риверс на пресс-конференции после матча.