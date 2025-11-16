Скидки
Док Риверс раскритиковал правила НБА после 41 очка от Луки Дончича

Док Риверс раскритиковал правила НБА после 41 очка от Луки Дончича
Главный тренер команды НБА «Милуоки Бакс» Док Риверс раскритиковал правила лиги после матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:119), где игрок «озёрников» Лука Дончич набрал 41 очко (18/20 со штрафной линии).

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Грин - 15, Трент-мл. - 13, Роллинз - 10, Портис - 8, Харрис - 6, Сирис - 4, Тёрнер - 3, Коффи - 3, Кузма - 1, Симс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 25, Эйтон - 20, Хэйс - 10, Кнехт - 9, Тьеро - 4, Ларэвиа - 4, Клебер - 3, Смит - 3, Вандербилт, Джеймс, Смарт

«Лука хорош. Мы можем объяснять это как угодно, но Лука — хорош. Я всё ещё не согласен с решением по челленджу. Я не думаю, что игроку должно быть позволено выбрасывать ногу вперёд при броске. По-моему, контакт произошёл из-за того, что Лука выставил ногу. Если вы не можете оспорить бросок, а он говорит, что это его естественное движение — выбрасывать ногу, то я не понимаю, как вообще кого-то защищать. С такими правилами я бы сам набирал по восемь очков за игру. Даже по 10», — сказал Риверс на пресс-конференции после матча.

