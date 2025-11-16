Лидер «Уралмаша» Гарретт Нэвелс преодолел планку в 1500 очков в Единой лиге

32-летний американский профессиональный баскетболист Гарретт Нэвелс, играющий на позиции атакующего защитника за команду «Уралмаш», преодолел рубеж в 1500 очков в рамках Единой лиги ВТБ.

Это достижение покорилось американскому игроку в матче с красноярским «Енисеем», который состоялся в субботу, 15 ноября. Екатеринбургские баскетболисты проиграли в матче со счётом 86:88, а Нэвелс смог записать на свой счёт 27 очков, доведя общее количество баллов в Единой лиге до 1525.

Спортивный портал «Чемпионат» взял у Гарретта Нэвелса интервью, которое выйдет в 8:00 по московскому времени в понедельник, 17 ноября.