Баскетбол

Лидер «Уралмаша» Гарретт Нэвелс преодолел планку в 1500 очков в Единой лиге

Комментарии

32-летний американский профессиональный баскетболист Гарретт Нэвелс, играющий на позиции атакующего защитника за команду «Уралмаш», преодолел рубеж в 1500 очков в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
88 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 21, Тасич - 20, Рыжов - 16, Коулмэн - 10, Сонько - 9, Ведищев - 7, Шлегель - 4, Антипов - 1, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 19, Новиков - 14, Далтон - 14, Даглас - 7, Петенев - 2, Нэльсон - 2, Пынько - 1, Ивлев, Писклов, Белянков, Карданахишвили

Это достижение покорилось американскому игроку в матче с красноярским «Енисеем», который состоялся в субботу, 15 ноября. Екатеринбургские баскетболисты проиграли в матче со счётом 86:88, а Нэвелс смог записать на свой счёт 27 очков, доведя общее количество баллов в Единой лиге до 1525.

Спортивный портал «Чемпионат» взял у Гарретта Нэвелса интервью, которое выйдет в 8:00 по московскому времени в понедельник, 17 ноября.
