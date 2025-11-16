Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бэк-ту-бэк — не оправдание». Яннис Адетокунбо — о разгроме в матче с «Лейкерс»

«Бэк-ту-бэк — не оправдание». Яннис Адетокунбо — о разгроме в матче с «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард и лидер команды НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о разгромном поражении в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:119).

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Грин - 15, Трент-мл. - 13, Роллинз - 10, Портис - 8, Харрис - 6, Сирис - 4, Тёрнер - 3, Коффи - 3, Кузма - 1, Симс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 25, Эйтон - 20, Хэйс - 10, Кнехт - 9, Тьеро - 4, Ларэвиа - 4, Клебер - 3, Смит - 3, Вандербилт, Джеймс, Смарт

«Две игры подряд? Неважно. Думаю, любой, кто играет в НБА, знает, что бэк-ту-бэки — часть игры и часть сезона НБА. Ты должен быть к этому готов, должен подготовиться ментально к нагрузке из двух матчей подряд, должен работать в межсезонье, чтобы быть в состоянии играть бэк-ту-бэки, так что это не оправдание. «Лейкерс» тоже играли бэк-ту-бэк? Значит, никаких оправданий. Мы сыграли плохо, нужно лучше. Старайтесь не искать оправданий — ни как спортсмен, ни как человек.

Думаю, они сыграли лучше нас, вели 30 очков к перерыву, мы набрали 32 или 34, да? К перерыву. Это плохо. Этого недостаточно. Это темп на 64 очка за всю игру. Конечно, броски, которые мы обычно забиваем, не пошли, но это не должно определять нашу игру в защите. В конце концов, попадает бросок или нет — всё равно необходимо играть жёстко, всё равно бросаться в борьбу, биться за подборы. Иногда мяч не будет залетать — тогда надо идти в проход, идти в краску, пытаться что-то создать.

Так что да, может быть… Мы были уставшими? Может быть, да. Не знаю. Но они устали тоже. Они сыграли бэк-ту-бэк, у них был перелёт, да? Они же не играли бэк-ту-бэк прошлой ночью в Милуоки? Нет, верно. Значит, у них был перелёт, возможно, были уставшими даже больше нас, поэтому это не оправдание», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

Материалы по теме
Док Риверс раскритиковал правила НБА после 41 очка от Луки Дончича
Материалы по теме
Сын Леброна впервые вышел в старте НБА. Чем всё закончилось?
Сын Леброна впервые вышел в старте НБА. Чем всё закончилось?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android