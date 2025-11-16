«Бэк-ту-бэк — не оправдание». Яннис Адетокунбо — о разгроме в матче с «Лейкерс»

Форвард и лидер команды НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о разгромном поражении в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:119).

«Две игры подряд? Неважно. Думаю, любой, кто играет в НБА, знает, что бэк-ту-бэки — часть игры и часть сезона НБА. Ты должен быть к этому готов, должен подготовиться ментально к нагрузке из двух матчей подряд, должен работать в межсезонье, чтобы быть в состоянии играть бэк-ту-бэки, так что это не оправдание. «Лейкерс» тоже играли бэк-ту-бэк? Значит, никаких оправданий. Мы сыграли плохо, нужно лучше. Старайтесь не искать оправданий — ни как спортсмен, ни как человек.

Думаю, они сыграли лучше нас, вели 30 очков к перерыву, мы набрали 32 или 34, да? К перерыву. Это плохо. Этого недостаточно. Это темп на 64 очка за всю игру. Конечно, броски, которые мы обычно забиваем, не пошли, но это не должно определять нашу игру в защите. В конце концов, попадает бросок или нет — всё равно необходимо играть жёстко, всё равно бросаться в борьбу, биться за подборы. Иногда мяч не будет залетать — тогда надо идти в проход, идти в краску, пытаться что-то создать.

Так что да, может быть… Мы были уставшими? Может быть, да. Не знаю. Но они устали тоже. Они сыграли бэк-ту-бэк, у них был перелёт, да? Они же не играли бэк-ту-бэк прошлой ночью в Милуоки? Нет, верно. Значит, у них был перелёт, возможно, были уставшими даже больше нас, поэтому это не оправдание», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.