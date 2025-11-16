Скидки
Купер Флэгг отреагировал на изменение своей роли в «Даллас Маверикс»

Комментарии

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Купер Флэгг, выступающий за «Даллас Маверикс», рассказал о поддержке решения тренера команды Джейсона Кидда вернуть его с позиции разыгрывающего защитника на место форварда.

«Не знаю, был ли я готов справиться с розыгрышем сразу. Старался изо всех сил, это не значит, что я не могу вернуться к этому, работать над этим аспектом и становиться лучше. Но сейчас, когда кто-то другой помогает в этом вопросе и снимает давление, всё гораздо лучше», — приводит слова Флэгга портал Basketball Network.

Ранее стало известно, что Флэгг повторил достижение Леброна Джеймса в НБА.

