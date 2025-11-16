Скидки
Дирк Новицки заявил, что Нико Харрисона нужно было уволить ещё летом

47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки выразил уверенность в том, что руководству техасской команды следовало уволить Нико Харрисона с поста генерального менеджера клуба ещё в летом.

«Честно говоря, этот шаг, вероятно, стоило осуществить ещё летом. Мне не хотелось, чтобы вся эта негативная энергия [окружавшая «Даллас» из-за присутствия в нём Нико Харрисона] омрачала начало эпохи Купера Флэгга в команде», — приводит слова Новицки портал Basketball Network.

Напомним, Харрисона уволили 11 ноября. Он работал на посту генерального менеджера команды с июня 2021 года. Вместе с Харрисоном команда дважды выходила в финал конференций и один раз — в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

