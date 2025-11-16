Аналитик НБА объяснил, что его раздражает в стиле игры Николы Йокича

Пятикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Джон Уолл заявил, что его раздражает манера игры 30-летнего чемпиона НБА, а также лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Никола делает вид, что играет слишком легко, будто бы ему нет дела до баскетбола. И это раздражает. Есть парни, которые выкладываются по полной, а он просто парит в воздухе. Йокич делает игру слишком лёгкой и непринуждённой», — приводит слова Уолла портал Basketball Network.

Никола в текущем сезоне НБА принял участие в 12 матчах. В среднем за встречу Йокич набирает 28,7 очка, делает 13 подборов, а также отдаёт 10,9 передачи.