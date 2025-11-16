Инсайдер поделился обновлённой информацией о возвращении Леброна

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X сообщил, что 40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже с понедельника, 17 ноября, начнёт полноценно тренироваться с основным составом «озёрников» после работы с фарм-клубом «Лейкерс».

Это может означать, что дебют Короля на площадке в сезоне-2025/2026 может состояться в ближайшее время.

Впервые в карьере Джеймс пропустил старт регулярного чемпионата из-за воспаления правого седалищного нерва.

В прошлом сезоне Леброн в среднем за игру набирал 24,4 очка, делал 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора, проведя на площадке 70 матчей регулярного чемпионата.