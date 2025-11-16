Легионер «Зенита» Пойтресс: не могу дождаться, когда вернусь на площадку

32-летний центровой санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Алекс Пойтресс сообщил, что успешно перенёс операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки, заявив о большом желании вернуться на площадку в составе сине-бело-голубых.

«Могу сообщить, что операция прошла успешно. Не могу дождаться, когда вернусь на площадку в составе «Зенита», — приводит слова Пойтресса портал «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Единой лиги Пойтресс провёл семь матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал семь подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.