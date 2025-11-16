«Он всегда рядом с командой. Видно, что Джейсон предан делу». Джейлен Браун — о Тейтуме

Чемпион НБА, выступающий на позиции лёгкого форварда клуба «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун отметил серьёзную вовлечённость своего одноклубника и соотечественника Джейсона Тейтума в работу команды, несмотря на то что он всё ещё проходит реабилитацию.

«Джейсон был невероятно активен с командой. Тейтум был рядом. Было здорово за ним наблюдать. Он был на почти всех вылетах, на большинстве разборов игры. Видно, что Джейсон очень сильно предан своему делу и горит желанием вернуться. Многие ребята, которые знают, что у них много времени [на восстановление], на какое-то время мысленно отстраняются от команды. А Джейсон был рядом. В каком-то смысле он был для меня как дополнительный тренер», — приводит слова Брауна журналист Джастин Тарпина на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 в серии и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.