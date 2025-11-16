Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский центровой УНИКСа поделился эмоциями о признании себя MVP октября в ЕЛ

Американский центровой УНИКСа поделился эмоциями о признании себя MVP октября в ЕЛ
Комментарии

Американский центровой казанского клуба УНИКС Маркус Бингэм высказался, что его признали MVP октября в Единой лиге ВТБ.

«Хочу сказать спасибо моей команде. Это результат командных усилий, ребята помогли мне завоевать награду. Спасибо моим тренерам и одноклубникам. Наконец-то я получил эту награду, тяжёлая штука. Теперь перехожу к следующему месяцу, постараюсь выиграть эту награду и в ноябре», — сказал Бингэм в интервью пресс-службе Единой лиги.

В нынешнем сезоне Единой лиги американский игрок принял участие в 10 матчах. В среднем за встречу Маркус набирает 17,9 очка, делает 7,5 подбора, а также отдаёт 0,5 передачи.

Материалы по теме
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android