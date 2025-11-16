Американский центровой УНИКСа поделился эмоциями о признании себя MVP октября в ЕЛ

Американский центровой казанского клуба УНИКС Маркус Бингэм высказался, что его признали MVP октября в Единой лиге ВТБ.

«Хочу сказать спасибо моей команде. Это результат командных усилий, ребята помогли мне завоевать награду. Спасибо моим тренерам и одноклубникам. Наконец-то я получил эту награду, тяжёлая штука. Теперь перехожу к следующему месяцу, постараюсь выиграть эту награду и в ноябре», — сказал Бингэм в интервью пресс-службе Единой лиги.

В нынешнем сезоне Единой лиги американский игрок принял участие в 10 матчах. В среднем за встречу Маркус набирает 17,9 очка, делает 7,5 подбора, а также отдаёт 0,5 передачи.