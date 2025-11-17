Легионер УНИКСа выразил уважение Шведу за помощь в победе в матче с ЦСКА

32-летний американский игрок клуба УНИКС, выступающий на позиции центрового, Маркус Бингэм высказался насчёт прошедшего матча с московской командой ЦСКА, который завершился по счётом 76:75 в пользу казанского коллектива.

«Когда мы встречаемся с ЦСКА, это всегда испытание для нас. Они вышли на паркет играть, мы вышли на площадку тоже играть. Нам не хотелось проигрывать дома. Сражались до самого конца. Уважение Алексею Шведу, который двумя штрафными в концовке вывел нас вперёд, а затем отбился в защите, что помогло нам победить. Это командная работа, мы справились», — сказал Бингэм в интервью пресс-службе Единой лиги.