«Для меня это безумие». Нэвелс высказался об уровне Единой лиги

Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс заявил, что удивлён отсутствием Единой лиги ВТБ в десятке сильнейших чемпионатов Европы. По его словам, уровень игроков в российском первенстве недооценивают.

«Достаточно много новых лиц в этом году — это точно идёт на пользу лиге. Я видел рейтинг лучших лиг Европы: они не включают нашу лигу в топ-10. Для меня это безумие. Достаточно посмотреть на игроков, которые играют в России, — посмотреть, где они выступали до этого. Как минимум мы должны быть в топ-5. Если говорить о личностях, то выделю переход Бингэма в УНИКС — он хороший игрок.

Я играл против Луки Шаманича в G-лиге, он тогда провёл потрясающую игру. С нетерпением жду встречи с ним на площадке», — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».
