Американский легионер «Уралмаша» назвал любимое и нелюбимое блюдо российской кухни

Американский легионер «Уралмаша» Гарретт Нэвелс рассказал о своих предпочтениях в российской кухне, отметив, что среди местных блюд у него появились как любимые, так и те, которые не пришлись по вкусу.

— Как тебе наши блюда? Какое любимое?

— Борщ — очень его люблю. Я много чего успел попробовать: уху, пельмени.

— А какое не понравилось?

— Салат оливье, — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Нэвелс к настоящему моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».