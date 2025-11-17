Скидки
Американский легионер «Уралмаша» назвал традицию, которая его очень удивила в России

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс рассказал о российской традиции, которая стала для него неожиданным открытием после переезда.

«Было удивительным то, что вы празднуете Рождество 7 января — впервые я заметил это в Сербии, когда играл там. В США этот праздник отмечается 25 декабря.

А ещё у меня дома в Америке дважды в год переводят часы. В Екатеринбурге такого нет, так что сейчас временная разница с домом у меня 13 часов», — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Нэвелс к настоящему моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».
