Нэвелс объяснил, почему решил вернуться в «Уралмаш» из «Пармы»

Атакующий защитник Гарретт Нэвелс объяснил, почему принял решение вернуться в «Уралмаш» после сезона, проведённого в пермской «Бетсити Парме». По словам спортсмена, определяющими стали комфорт в клубе и атмосфера в команде.

«Главной целью на лето было обустройство моего нового дома. Готовился к сезону, старался подготовить своё тело к работе, ведь впереди у меня был запланирован непростой рабочий год.

Предложения летом? Не было таких предложений, о которых мне было бы известно. Вернулся в «Уралмаш» потому, что мне понравилось здесь в первый год, я наслаждался городом, но также очень важным было то, что у меня сохранились хорошие отношения с одноклубниками», — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».