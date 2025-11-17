Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нэвелс назвал амбициозную цель «Уралмаша» во внутрисезонном турнире ЕЛ Basket Cup

Нэвелс назвал амбициозную цель «Уралмаша» во внутрисезонном турнире ЕЛ Basket Cup
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс обозначил амбициозную задачу команды на внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup, подчеркнув важность международных матчей и нового формата для развития интереса к баскетболу в России.

«Прежде всего хочу отметить работу организаторов — они делают отличное шоу для болельщиков. Я рад, что у российских команд появилась возможность проводить международные матчи — это автоматически привлечёт новых людей на трибуны. Надеюсь, что с таким подходом больше молодых ребят начнут увлекаться баскетболом.

Цель на этот турнир для «Уралмаша»? Победить!» — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Удивило, как в России безопасно». Интервью с американским легионером Единой лиги Нэвелсом
Эксклюзив
«Удивило, как в России безопасно». Интервью с американским легионером Единой лиги Нэвелсом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android