Нэвелс назвал амбициозную цель «Уралмаша» во внутрисезонном турнире ЕЛ Basket Cup

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс обозначил амбициозную задачу команды на внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup, подчеркнув важность международных матчей и нового формата для развития интереса к баскетболу в России.

«Прежде всего хочу отметить работу организаторов — они делают отличное шоу для болельщиков. Я рад, что у российских команд появилась возможность проводить международные матчи — это автоматически привлечёт новых людей на трибуны. Надеюсь, что с таким подходом больше молодых ребят начнут увлекаться баскетболом.

Цель на этот турнир для «Уралмаша»? Победить!» — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

