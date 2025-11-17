Скидки
Нэвелс высказался о периоде выступлений за «Парму»

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс поделился впечатлениями от периода выступлений за «Бетсити Парму», отметив, что этот этап стал важным для его развития как игрока. За пермский клуб американец выступал в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Матч против «Пармы»? Не могу сказать, что хотел кому-то что-то доказать. Я провёл в Перми хорошее время, у меня была возможность вырасти как игроку. Всегда приятно вернуться туда, где ты играл, а также увидеть своих друзей.

В прошлом сезоне я многому научился, извлёк из этого опыта максимальную пользу. Мне выделили большую роль, я никогда не играл столько минут. Нужно было взять на себя роль одного из лидеров. Старался управлять командой на площадке, помогать всем сфокусироваться на общей командной цели», — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с атакующим защитником «Уралмаша» Гарреттом Нэвелсом на «Чемпионате».
