Нэвелс ответил на вопрос, сможет ли «Уралмаш» выйти в полуфинал Единой лиги

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс выразил уверенность, что команда способна пробиться в полуфинал Единой лиги ВТБ, согласившись, что задача не будет простой.

«Да, я верю в это. Это будет непросто, но мы сделаем всё возможное. Каждый, у кого на майке не написано «Уралмаш», для меня является принципиальным соперником.

Я использую любую возможность на площадке, чтобы помочь своей команде победить, поэтому не имеет значения, против кого придётся играть», — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

