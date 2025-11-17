Скидки
Баскетбол

«Победа стала бы поражением». Эксперт высказался о положении «Бруклина» с Дёминым

«Победа стала бы поражением». Эксперт высказался о положении «Бруклина» с Дёминым
Журналист New York Post Брайан Льюис опубликовал материал о «Бруклин Нетс», обсудив предстоящий матч команды с «Вашингтон Уизардс». По мнению обозревателя, обе команды будут стремиться провести сезон так, чтобы претендовать на высокие драфт-пики по его итогам.

Матч «Вашингтона» и «Бруклина» состоится в ночь на 17 ноября мск, начало – в 2:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
3-я четверть
58 : 65
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Кулибали, Вукчевич, Уитмор, Макколлум, Джонсон, Каррингтон, Брэнэм, Шампани, Джонсон, Гилл, Джордж, Сарр, Миддлтон, Кисперт, Багли III
Бруклин Нетс: Уильямс, Пауэлл, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон

«Бруклин Нетс» продолжает сезон с прицелом на драфт, и в воскресенье встречается с «Вашингтоном», который также показывает слабые результаты. Показатель «Нетс» — 1-11, что ставит команду вровень с «волшебниками» и «Индианой» по худшему показателю в НБА и даёт лучшие шансы на высокий пик в драфте.

«Для «Бруклина» победа стала бы поражением, даже если хорошо проявят себя молодые игроки — Егор Дëмин, Ноа Клауни и Дрейк Пауэлл, которым всем по 21 или меньше. В то же время команда продолжает развивать их опыт, готовя к будущему.

Несмотря на травму Кэмерона Томаса, «Нетс» демонстрируют улучшение игры. Их защитный рейтинг улучшился с 128,5 до 120,8 за последние пять матчей», и команда показывает более конкурентоспособный баскетбол. «Вашингтон» же находится на десятиматчевой серии поражений, с худшими показателями защиты и чистого рейтинга в лиге, что делает воскресный матч ключевым для распределения позиций в борьбе за драфт.

Сезон длинный и впереди у «Бруклина» четыре важных встречи с «Вашингтоном», которые будут определять, насколько команда приблизится к верхним строчкам лотереи и сможет получить потенциального франчайзингового игрока в следующем драфте», – говорится в материале Льюиса.

Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
