«Расцвёл». New York Post обратил внимание на изменение игры Егора Дёмина в НБА

«Расцвёл». New York Post обратил внимание на изменение игры Егора Дёмина в НБА
Журналист New York Post Брайан Льюис отметил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дëмина. Как считает обозреватель, спортсмен заметно преобразился с тех пор, как стал начинать матчи в стартовом составе. По словам Льюиса, смена роли позитивно сказалась на игре Егора.

«Дëмин испытывал трудности, выходя со скамейки. Тогда он набирал в среднем всего 5,3 очка и 2,6 передачи при точности бросков с игры 33,3% и 32,3% с линии трёхочковых.

Но с тех пор, как он оказался в стартовом составе из-за травмы подколенного сухожилия Кэмерона Томаса, российский новичок расцвёл», — говорится в материале Льюиса.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым:

