Сан-Антонио Спёрс — Сакраменто Кингз, результат матча 17 ноября 2025, счёт 123:110, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Фокса помог «Сан-Антонио» одолеть «Сакраменто». Вембаньяма не играл
В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:110.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
123 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 28, Барнс - 20, Васселл - 16, Джонсон - 14, Корнет - 13, Шампани - 12, Сохан - 11, Олиник - 5, Касл - 4, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Ингрэм
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Шрёдер - 22, Сабонис - 17, Монк - 16, Уэстбрук - 14, Лавин - 8, Юбэнкс - 2, Эллис - 2, Клиффорд - 1, Ачиува - 1, Макдермотт, Шарич, Рейно

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник хозяев ДеАарон Фокс, на счету которого дабл-дабл: 28 очков и 11 результативных передач. Также в его активе два подбора. Лидер «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма не принимал участия в матче.

У гостей больше всех очков (27) набрал защитник Демар Дерозан.

Отметим, что «Спёрс» прервали двухматчевую серию поражений, а «Сакраменто» не знает побед уже в шести подряд играх. Всего же у «Кингз» 11 поражений в 14 встречах сезона.

