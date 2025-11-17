Дабл-дабл Фокса помог «Сан-Антонио» одолеть «Сакраменто». Вембаньяма не играл

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 123:110.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник хозяев ДеАарон Фокс, на счету которого дабл-дабл: 28 очков и 11 результативных передач. Также в его активе два подбора. Лидер «Сан-Антонио» центровой Виктор Вембаньяма не принимал участия в матче.

У гостей больше всех очков (27) набрал защитник Демар Дерозан.

Отметим, что «Спёрс» прервали двухматчевую серию поражений, а «Сакраменто» не знает побед уже в шести подряд играх. Всего же у «Кингз» 11 поражений в 14 встречах сезона.

