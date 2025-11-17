37 очков Хардена не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в «Клипперс» показал Джеймс Харден, набрав 37 очков.

«Бостон» одержал вторую победу подряд. «Клипперс» потерпели седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Бруклин Нетс», а «Клипперс» сыграет с «Филедельфией Сиксерс». Матчи пройдут 91 и 19 ноября соответственно.