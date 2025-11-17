37 очков Хардена не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Бостоном»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Браун - 33, Притчард - 30, Уайт - 22, Кета - 14, Гарза - 13, Уолш - 6, Шейерман - 3, Саймонс, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Хозер, Буше
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 37, Коллинс - 17, Зубац - 16, Сандерс - 11, Богданович - 11, Данн - 6, Батюм - 6, Лопес - 5, Миллер - 4, Джонс - 3, Пол, Кристи, Нидерхаузер, Браун
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в «Клипперс» показал Джеймс Харден, набрав 37 очков.
«Бостон» одержал вторую победу подряд. «Клипперс» потерпели седьмое поражение за последние восемь игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Бруклин Нетс», а «Клипперс» сыграет с «Филедельфией Сиксерс». Матчи пройдут 91 и 19 ноября соответственно.
