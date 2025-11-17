Скидки
Вашингтон Уизардс — Бруклин Нетс, результат матча 17 ноября 2025, счёт 106:129, регулярный чемпионат НБА 2025/2026 Егор Дёмин

«Бруклин» нанёс «Вашингтону» 11-е поражение подряд. У Егора Дёмина 5 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 129:106.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 29, Макколлум - 17, Миддлтон - 14, Сарр - 9, Кулибали - 6, Уитмор - 6, Джонсон - 6, Каррингтон - 5, Шампани - 4, Кисперт - 4, Багли III - 4, Вукчевич - 2, Джонсон, Брэнэм, Гилл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Мартин - 20, Клэкстон - 17, Уильямс - 13, Клауни - 12, Мэнн - 10, Пауэлл - 6, Шарп - 6, Дёмин - 5, Этьенн - 3, Уилсон - 3, Лидделл

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей Майкл Портер, на счету которого 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Российский защитник Егор Дёмин провёл на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач. Также на его счету одна потеря, два фола и один перехват.

Больше всех очков (29) в составе столичной команды набрал канадский защитник Кишон Джордж.

Отметим, что «Нетс» одержали вторую победу в текущем сезоне, прервав четырёхматчевую серию поражений, а «Вашингтон» не знает побед уже в 11 подряд играх. Всего же у «Уизардс» 12 поражений в 13 встречах сезона.

