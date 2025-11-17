«Бруклин» нанёс «Вашингтону» 11-е поражение подряд. У Егора Дёмина 5 очков

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 129:106.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей Майкл Портер, на счету которого 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Российский защитник Егор Дёмин провёл на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач. Также на его счету одна потеря, два фола и один перехват.

Больше всех очков (29) в составе столичной команды набрал канадский защитник Кишон Джордж.

Отметим, что «Нетс» одержали вторую победу в текущем сезоне, прервав четырёхматчевую серию поражений, а «Вашингтон» не знает побед уже в 11 подряд играх. Всего же у «Уизардс» 12 поражений в 13 встречах сезона.

