Егор Дёмин появился в джерси Овечкина перед матчем НБА

Комментарии

Пресс-служба баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» опубликовала в своём аккаунте X фотографию 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в джерси с фамилией легендарного российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 29, Макколлум - 17, Миддлтон - 14, Сарр - 9, Кулибали - 6, Уитмор - 6, Джонсон - 6, Каррингтон - 5, Шампани - 4, Кисперт - 4, Багли III - 4, Вукчевич - 2, Джонсон, Брэнэм, Гилл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Мартин - 20, Клэкстон - 17, Уильямс - 13, Клауни - 12, Мэнн - 10, Пауэлл - 6, Шарп - 6, Дёмин - 5, Этьенн - 3, Уилсон - 3, Лидделл

Фото: Пресс-служба БК «Бруклин Нетс»

Фотография появилась в соцсетях перед игрой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которой «Нетс» одержали вторую победу в текущем сезоне, уверенно переиграв в гостях аутсайдера Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:106.

Отметим, в этой встрече Егор Дёмин провёл на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач. Также на его счету одна потеря, два фола и один перехват.

