Егор Дёмин появился в джерси Овечкина перед матчем НБА

Пресс-служба баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» опубликовала в своём аккаунте X фотографию 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в джерси с фамилией легендарного российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Фото: Пресс-служба БК «Бруклин Нетс»

Фотография появилась в соцсетях перед игрой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которой «Нетс» одержали вторую победу в текущем сезоне, уверенно переиграв в гостях аутсайдера Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:106.

Отметим, в этой встрече Егор Дёмин провёл на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач. Также на его счету одна потеря, два фола и один перехват.

