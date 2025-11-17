«Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан». У Моузеса Муди 32 очка, у Стефена Карри девять

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 124:106.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Моузес Муди (32 очка и четыре подбора). У «Пеликанс» лучшие показатели заработал тяжёлый форвард Трей Мёрфи — 20 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

Лидер калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал девять очков, также на его счету пять подборов и три ассиста.