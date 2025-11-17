Скидки
Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 17 ноября 2025, счет 106:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан». У Моузеса Муди 32 очка, у Стефена Карри девять
Комментарии

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 124:106.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 20, Альварадо - 18, Фирс - 17, Бей - 11, Куин - 9, Макгауэнс - 8, Мисси - 8, Джонс - 6, Хоукинс - 5, Маткович - 4, Джордан, Пиви, Луни
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 32, Подзиемски - 19, Батлер - 18, Хилд - 11, Ричард - 9, Карри - 9, Грин - 8, Хорфорд - 6, Пост - 4, Сантос - 3, Спенсер - 3, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Моузес Муди (32 очка и четыре подбора). У «Пеликанс» лучшие показатели заработал тяжёлый форвард Трей Мёрфи — 20 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

Лидер калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал девять очков, также на его счету пять подборов и три ассиста.

