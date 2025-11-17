В ночь с 16 на 17 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 ноября:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 123:110;

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 106:129;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:124;

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 117:113 OT;

«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 138:133 OT;

«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 150:147 2OT;

«Финикс Санз» — «Атланта Хоукс» — 122:124.

