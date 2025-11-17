Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 17 ноября

Результаты игрового дня НБА 17 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 ноября:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 123:110;
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 106:129;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:124;
«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 117:113 OT;
«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 138:133 OT;
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 150:147 2OT;
«Финикс Санз» — «Атланта Хоукс» — 122:124.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android