Баскетбол

Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — один россиянин

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошёл один российский спортсмен (представляющий «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко) и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Айзея Вашингтон («Пари Нижний Новгород»);
Доминик Артис («Енисей»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Ненад Димитриевич («Зенит»);
Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Отметим, что все команды баскетболистов из символической пятёрки завершили игровую неделю без поражений.
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в данный момент занимает УНИКС, на счету которого девять побед и одно поражение. На второй строчке – ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (восемь побед и три поражения).

